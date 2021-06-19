Рубцовск: Отдел по вопросам миграции МО МВД России «Рубцовский» информирует » Городской портал — вРубцовске.ру

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18 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Президентом Российской Федерации издан Указ от 15 июня 2021 г. номер 364, в соответствии с которым после 16 июня 2021 г. продлеваются временные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Какие временные меры предусматривает Указ после 16 июня 2021 года?

С 16 июня 2021 г. приостанавливается течение:

— сроков временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в Российской Федерации и имеющих гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, сроков, на которые такие иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания, а также сроков действия визы и миграционной карты (с проставленными в них отметками);

— сроков действия свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, действительных по состоянию на 15 марта 2020 г.;

— сроков действия разрешений на временное проживание и видов на жительство действительных по состоянию на 15 марта 2020 года, в случае если иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие такие документы, находятся за пределами Российской Федерации;

— сроков нахождения за пределами Российской Федерации участников Государственной программы и членов их семей, временно и постоянно проживающих иностранных граждан либо являющихся высококвалифицированными специалистами, в случае если указанные категории иностранных граждан не въехали в Российскую Федерацию до истечения 6 месяцев нахождения за пределам Российской Федерации, необходимого для принятий решений об аннулировании соответствующих документов.

С 16 июня по 31 декабря 2021 г. включительно приостанавливается течение сроков временного или постоянного проживания иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации, сроков их регистрации по месту жительства, а также сроков действия удостоверения беженца и свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.

На какой период времени распространяется действие временных мер в отношении иностранных граждан?

Временные меры в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства действуют с 16 июня 2021 г. до истечения 90 суток с даты снятия введенных Российской Федерацией временных ограничений на транспортное сообщение с государством, гражданином которого они являются или в котором имеют право постоянного проживания.

Перечень иностранных государств, в отношении которых будут сниматься введенные Российской Федерацией временные ограничения на транспортное сообщение (с указанием даты снятия таких ограничений), утверждается Правительством Российской Федерации.

В каких случаях иностранным гражданам не нужно обращаться в органы внутренних для урегулирования правового положения?

Срок временного пребывания в Российской Федерации продлевается без необходимости обращения в территориальные органы МВД России иностранных граждан и лиц без гражданства:

— имеющих по состоянию на 16 июня 2021 г. действительные визы, документы с проставленными отметками о разрешенном сроке пребывания, или подтверждающие временное либо постоянное проживание в Российской Федерации;

— у которых окончание сроков временного пребывания приходилось на период после 15 марта 2020 г. и течение этих сроков было приостановлено без необходимости обращения в территориальные органы МВД России.

В каких случаях иностранным гражданам необходимо обратиться в органы внутренних для урегулирования правового положения?

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию до 15 марта 2020 г. и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 г. законных оснований для пребывания в Российской Федерации, а также не покинувшим территорию Российской Федерации в связи с возобновлением транспортного сообщения с государством, гражданином которого они являются или в котором имеют право постоянного проживания, предоставлена возможность до 30 сентября 2021 г. обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании правового положения. В случае обращения иностранных граждан с таким заявлением к ним не будут применяться меры государственного принуждения, связанные с удалением за пределы Российской Федерации и установлением запрета на въезд в Российскую Федерацию.

Названная преференция по урегулированию своего правового положения в Российской Федерации также распространяется на граждан иностранных государств, у которых прекращены разрешенные сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания в Российской Федерации в связи с истечением 90 дней с даты возобновления транспортного сообщения с государством их гражданской принадлежности и они не покинули территорию Российской Федерации в установленный срок.

Обращаем внимание, что иностранные граждане и лица без гражданства, которые урегулировали свой правовой статус, в рамках предоставленной Указом возможности, смогут в пределах разрешенного срока пребывания в Российской Федерации обратиться в территориальные органы МВД России по вопросу оформления разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности либо временного или постоянного проживания в Российской Федерации.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не желают урегулировать свой правовой статус, предоставлено право выезда за пределы Российской Федерации до 30 сентября 2021 г.

Как временные меры затрагивают права и обязанности иностранных работников и их работодателей?

Работодатели, имеющие разрешение на привлечение иностранных работников, вправе до 31 декабря 2021 г. обратиться за получением разрешений на работу иностранным гражданам, прибывшим в порядке, требующем получения визы, независимо от их цели въезда в Российскую Федерацию.

Для граждан Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины до 31 декабря 2021 г. сохранено право обращения за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Российскую Федерацию.

Гражданам государств-членов Евразийского экономического союза также предоставлена возможность заключать трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в Российскую Федерацию до 31 декабря 2021 года.

Иностранные граждане смогут осуществлять трудовую деятельность до истечения сроков действия трудовых или гражданско-правовых договоров, а также выданных патентов или разрешений на работу, в том числе после 16 июня и до 31 декабря 2021 г.

Имеются ли ограничения по применению временных мер?

Установленные Указом временные меры, как и ранее, не распространяются на лиц, представляющих угрозу общественной безопасности и правопорядку.

После 16 июня 2021 г. возобновляется правоприменительная практика, связанная с аннулированием ранее выданных иностранным гражданам разрешений на работу либо патентов, разрешений на временное проживание и видов на жительство, за исключением основания нахождения иностранных граждан за пределами Российской Федерации более 6 месяцев.

Фото: avatars.mds.yandex.net

Автор: vizitka01

ВРубцовске