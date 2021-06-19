Рубцовск: Дождь, град, понижение температуры и шквалистый ветер ожидается в Алтайском крае на выходных » Городской портал — вРубцовске.ру

|

18 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. МЧС России по Алтайскому краю, со ссылкой на прогноз синоптиков предупредили жителей Алтайского края о надвигающейся непогоде в период времени — 19 и 20 июня.

Таким образом, как сказано в сообщении МЧС, в указанный период времени на территории региона ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер (местами до 28 метров в секунду), а также понижение температуры.

Фото: panoramapro.ru

Автор: vizitka77

ВРубцовске