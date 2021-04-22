Рубцовск: Дополнительную финансовую помощь получат муниципальные образования в Алтайском крае

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21 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Муниципальным образованиям Алтайского края предоставлена дополнительная финансовая помощь.

Губернатором Алтайского края Виктором Томенко принято решение о дополнительном предоставлении муниципальным образованиям дотаций из краевого бюджета. По информации пресс-службы правительства Алтайского края, объем дотаций составил 87 миллионов 838 тысяч рублей.

Средства будут направлены на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований, в том числе при недостатке собственных доходов местных бюджетов.

Фото: vdvrus.ru

Автор: vizitka01

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