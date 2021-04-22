Рубцовск: Россельхознадзор приглашает на работу специалистов в Алтайском крае

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21 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай приглашает граждан, имеющих высшее образование по специальности «Ветеринария» принять участие в конкурсе с целью формирования кадрового резерва на должность — государственного инспектора отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте.

Обращаем внимание! Граждане, соответствующие квалификационным требованиям, включаются в кадровый резерв Управления сроком на 3 года. Им будут предложены открывшиеся вакансии, в том числе в отделе внутреннего ветеринарного надзора, на всей территории Алтайского края (г. Бийск, с. Кулунда, г. Барнаул, г. Рубцовск, г. Горняк, и др.) и Республики Алтай (с. Майма, с. Ташанта).

Прием документов продлится до 3 мая. Справки по телефону: +7 (3852) 63-13-58. Подробнее по ссылке.

Фото: ural-meridian.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске