Рубцовск: Начальник отдела по вопросам миграции полиции Рубцовска ответил на вопросы граждан

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20 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Накануне в МО МВД России «Рубцовский» при участии Общественного совета состоялась «прямая линия» по вопросам предоставления государственных услуг по линии миграции. За консультацией обратились несколько горожан и сельских жителей. В основном граждан интересовали правила обмена паспорта РФ по достижению 20 и 45 лет.

Начальник отдела по вопросам миграции, подполковник полиции Руслан Косулин рассказал о порядке регистрации на портале «Госуслуги», сроках оказания услуг, перечне необходимых документов и об основных преимуществах получения государственной услуги в электронном виде. Полицейский в разговоре с гражданами напомнил, что для получения паспорта необходимо личное присутствие, например, муж или дочь заявителя не могут получить документ, если он находится в другом городе или регионе. А также о том, что сдать документ на обмен можно в течение 30 суток после дня рождения (по достижению 20 или 45 лет).

В диалоге с горожанами также приняла участие член Общественного совета Марина Зубова. Общественница ознакомилась с информацией, размещенной в фойе отдела, а также поприсутствовала на приеме граждан во время работы специалистов, отметив вежливое обращение и компетентность сотрудников.

Фото: пресс-служба МО МВД России «Рубцовский»

Автор: vizitka01

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