Рубцовск: Работы по ямочному ремонту в Рубцовске временно приостановлены

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20 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В связи с низкими температурами наружного воздуха и дорожного полотна работы по ямочному ремонту в Рубцовске временно приостановлены. Работы будут возобновлены, как только позволят погодные условия, — сообщает горадминистрация.

Как отмечается, работа по капитальному ремонту переулка Гражданского продолжаются.

В настоящее время идет очистка обочин и подсыпка щебеночного выравнивающего слоя.

Фото: rubtsovsk.org

Автор: vizitka01

ВРубцовске