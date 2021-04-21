Рубцовск: Губернатор Алтайского края отчитался о доходах за 2020 год

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20 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Опубликованы сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера губернатора Алтайского края. Так, по официальным данным, доход Виктора Томенко в 2020 году составил 8 515 663,08 рубля.

В том числе доход от работы в правительстве Алтайского края составил 3 548 689,38 рубля. Кроме того, губернатор получил средства от продажи личного автотранспорта в сумме около 4 миллионов рублей, также в доходах учтены средства от вкладов в банках и от сдачи квартиры в аренду.

Доход супруги главы региона за 2020 год составил 458 216,88 рубля за счет процентов от вкладов в банках и дивидендов по акциям коммерческих компаний.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, этот комментарий сделал сам губернатор, сообщив также, что в начале 2021 года он продал некоторые объекты недвижимости в столичном регионе за 31 миллион рублей, что будет отражено в отчете о доходах губернатора Алтайского края уже по итогам 2021 года.



Фото: staff-online.ru

Автор: vizitka01

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