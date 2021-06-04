Рубцовск: В Рубцовске полицейские проводят операцию «Фальшивка»

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04 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В рамках оперативно-профилактической операции «Фальшивка» полицейские Рубцовска проводят мероприятия, направленные на выявление фактов распространения фальшивых банкнот и проведение разъяснительной работы с населением.

Полицейские предупреждают, что поддельные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей отличаются достаточно хорошим качеством изображения и имитацией признаков подлинности. Чтобы отличить поддельную денежную купюру от подлинной, необходимо знать основные защитные признаки банкнот Банка России, и уметь проверять не менее трех характерных показателей.

Водяные знаки. Чтобы определить их наличие, достаточно посмотреть банкноту на просвет. Если водяные знаки отсутствуют — перед вами подделка.

Микроперфорация. Представляет собой мелкие отверстия, рисунок которых соответствует номиналу купюры. В подделках их имитируют при помощи проколов иглой, в следствие чего с обратной стороны купюры образуются выпуклости, которые легко определить на ощупь. У подлинной купюры поверхность перфорации гладкая с обеих сторон.

Защитная нить. В бумагу настоящей купюры внедрена металлизированная ныряющая нить, пять участков которой выходят на поверхность банкноты с оборотной стороны. При рассматривании на просвет защитная нить выглядит сплошной темной полосой. На подделках этот защитный признак имитируют путем приклеивания фольги в виде пунктира.

Поддельные деньги могут оказаться в кошельке любого гражданина. Поэтому следует помнить, что если не удалось своевременно распознать подделку и Вы случайно стали обладателем фальшивой купюры, не пытайтесь её сбыть. Это уголовно-наказуемое деяние. В таких случаях подделку необходимо сдать в полицию и сообщить обстоятельства её получения.

Фото: atmseller.ru

Автор: vizitka01

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