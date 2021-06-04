Рубцовск: Рассказываем, когда в июне рубцовчанам отключат свет

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03 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В связи с проведением работ по техническому обслуживанию электросетевого комплекса в июне 2021 года будет вводиться ограничение потребления электроэнергии потребителям г. Рубцовск в соответствии со следующим графиком:

07.06.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Кленовая, Медовая, Цветочная, Светлая, Ленина, Лучистая, Снежная, Тихая, Тенистая) с 10:00-18:00 ч;

08.06.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Кленовая, Тенистая, Тихая, Снежная, Лучистая) 10:00-18:00 ч;

11.06.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Сельстроевская) 10:00-18:00 ч;

18.06.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Водная) 10:00-18:00 ч;

22.06.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Водная) 10:00-18:00 ч.

Информация опубликована на официальном сайте администрации Рубцовска.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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