Рубцовск: На смену аномальной жаре в Алтайский край придет похолодание и дождь

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03 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Как мы уже сообщали ранее, из-за аномальной жары от +30 градусов и выше в Алтайском крае с 1 по 5 июня было объявлено штормовое предупреждение. Вскоре, характер погоды изменится и похолодает до +19 градусов.

По данным синоптиков, похолодание придет в субботу, 5 июня. Ночные температуры составят +4… +9 градусов, в предгорьях до +14 градусов. Днем +14… +19, на большей части территории края пройдут дожди, местами сильные, грозы, град. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду, местами порывы до 18-23 метров в секунду.

Фото: vis24.lt

Автор: vizitka01

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