Рубцовск: В Госдуме предложили лишать пенсий коллекторов

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03 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Предложение о лишении пенсий граждан занимающихся выбиванием долгов высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов.

«Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии», — заявил Милонов.

Помимо прочего, Милонов полагает, что коллекторов нужно лишать не только пенсий, но, и, «права называть себя гражданином».

«Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации», — отметил парламентарий.

Фото: sololaki.ru

Автор: vizitka77

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