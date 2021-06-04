Рубцовск: «ПУШКИН В ГОРОДЕ»: в Рубцовске состоится большой Литературный Праздник
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04 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 6 июня с 14 часов в парке им. С.М. Кирова состоится ежегодная праздничная программа, посвященная Пушкинскому дню России.
По традиции в этот день библиотеки чествуют своих самых активных читателей и приглашают всех любителей поэзии, литературы, истории и просто почитателей гения великого русского поэта стать участниками:
– литературных викторин и акций;
– Пушкинского пленэра;
– чемпионата по скорочтению;
– шахматного турнира;
– игры-эстафеты.
Для маленьких и взрослых рубцовчан – мастер-классы:
– плетение из атласных лент;
– лепка из теста.
Вы сможете:
– приобрести эксклюзивные значки;
– сделать красивые селфи у фото зон.
Подробная программа – на Афише праздника.
Фото: МБУК «Библиотечная информационная система»
Автор: vizitka77