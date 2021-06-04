Рубцовск: В учреждениях УИС Алтайского края прошли мероприятия, приуроченные к празднованию Международного дня защиты детей

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04 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В преддверии праздника в пенитенциарных учреждениях прошли тематические лекции и викторины, спортивные мероприятия, концерты художественной самодеятельности, были оформлены стенды и выставки, — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.

Возможностью поздравить своих детей воспользовались 37 осужденных, направивших близким видеообращения и письма. Для воспитанников детских домов и школ-интернатов края будут переданы различные поделки, мягкие игрушки, изготовленные заключенными.

Сотрудники и осужденные ИК-11 по традиции поздравили с Днем защиты детей воспитанников Барнаульского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №4. Ребятам вручили 5-килограммовую коробку сладостей, а также красочный плакат и открытки, сделанные руками осужденных женщин. Колония №11 из города Новоалтайска оказывает шефскую помощь этому детскому учреждению на протяжении пяти лет.

Немало интересных мероприятий, посвященных празднику детства, прошло в ИК-6. Это и проект «Напиши письмо ребенку», и конкурс на лучшую колыбельную, и акция «Аудиокниги для детей осужденных».

Но самый лучший подарок ко Дню защиты детей получит осужденная из исправительной колонии № 6. Женщине предоставлена возможность выезда за пределы исправительного учреждения для встречи со своей семьей. Напомним, что такое разрешение дается начальником исправительного учреждения с учетом характера и тяжести совершенного преступления, отбытого срока, личности и поведения осужденного.

Фото: УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka77

ВРубцовске