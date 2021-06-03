Рубцовск: Путешествие «Незнайки» и ребят в страну «Дорожных знаков»

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02 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 1 июня в Международный день защиты детей сотрудники Госавтоинспекции г. Рубцовска посетили воспитанников МБДОУ «Детский сад №19 «Рябинка». Цель данного мероприятия — привить детям с самого раннего возраста уважительное отношение к правилам дорожного, научить их безопасному поведению на дороге.

Вместе с инспекторами и «Незнайкой» дети отправились в увлекательное путешествие — «Страну дорожных знаков». Ребята на воображаемом автомобиле поехали по городу, где встретили различные дородные знаки, помогли «Бабе Яге» правильно перейти дорогу, а «Шпунтику» рассказали, как правильно вести себя в общественном транспорте.

Ребята отгадывали загадки, в игровой форме отвечали на вопросы инспекторов ОГИБДД, повторяли сигналы светофора, а также разбирали опасные ситуации, которые часто возникают на дороге, в том числе по пути в детский сад.

Сотрудники ОГИБДД рассказали ребятам о значимости ношения пешеходами световозвращающих элементов и призвали обязательно одевать их и быть внимательными, переходя проезжую часть.

Сотрудники ОГИБДД наградили участников праздника ценными призами и вручили им ветовозвращающие брелки.

Фото: пресс-службы ГИБДД

Автор: vizitka01

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