Рубцовск: Сотрудники МО МВД России «Рубцовский» обеспечивают безопасность в период летнего отдыха

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02 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка в детских оздоровительных лагерях, на территориях загородных баз и зонах отдыха в период летнего сезона сотрудниками полиции осуществляется ряд профилактических мероприятий.

На территории обслуживания МО МВД России «Рубцовский» запланирована работа четырех загородных детских оздоровительных учреждений и 11 пришкольных лагерей. Перед открытием сезона проведено комиссионное обследование территорий на предмет антитеррористической защищенности. Проверено наличие ограждений, пропускного режима, охранной сигнализации и видеонаблюдения.

Сотрудниками ГИБДД осуществляется комплекс мероприятий по безопасности организованных перевозок групп детей к местам летнего отдыха. Перед выездом проверяется техническое состояние автобусов, путевая документация, водителям в ходе предрейсового инструктажа напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Автобусы в обязательном порядке оборудованы ремнями безопасности. Перед началом движения полицейские проверяют все ли «маленькие пассажиры» пристегнуты. Перевозка групп детей осуществляется колонной с площади им. Ленина до детского оздоровительного лагеря в сопровождении экипажей ГИБДД, в состав которых входят наиболее опытные сотрудники. С целью профилактики ДТП на маршруте следования будут выставлены дополнительные наряды ДПС. Весь летний период маршруты патрулирования нарядов ДПС будут приближены к зоне отдыха, в выходные дни количество постов дорожно-патрульной службы будет увеличено.

Совместно с другими заинтересованными ведомствами в целях профилактики подростковой преступности проработаны вопросы организации отдыха и оздоровления детей, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В летний период запланировано охватить 100% несовершеннолетних, состоящих на учете. На базе комплексного центра социального обслуживания населения г. Рубцовска для несовершеннолетних и семей планируется организация досуговых мероприятий, посвященных Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, а также 6 площадок с различными формами занятости (психологические тренинги, современные игры, экскурсии, мастер-класс) для формирования позитивных жизненных установок в период летнего отдыха.

Полиция обращается к родителям, отправляющим детей на отдых, с настоятельной просьбой сообщать о недостатках в работе детских оздоровительных учреждений по организации безопасного пребывания несовершеннолетних в дежурную часть полиции +7(38557) 91-025 ил 102.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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