Рубцовск: С начала 2021 года жители Алтайского края приобрели на почте рекордное количество полисов «Антиклещ»

|

02 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. К летнему сезону-2021 жители края уже купили в почтовых отделениях около 3 400 полисов «Антиклещ». Это на 30% больше по сравнению с предыдущим годом.

Лидируют в стремлении избежать непредвиденных расходов на медицинские услуги после укуса клеща жители Барнаула. К началу лета они оформили в почтовых отделениях более 470 страховок. На втором месте — бийчане. Здесь более 450 человек обезопасили себя полисом от последствий укуса клеща. Третье место среди самых предусмотрительных поделили между собой жители Смоленского, Первомайского и Поспелихинского районов. Они приобрели более 300 страховок «Антиклещ» в каждом районе.

Договор страховой защиты вступает в силу через семь календарных дней после его приобретения, действует в течение 12 месяцев на всей территории страны и не ограничивает количество обращений застрахованного лица до полного исчерпания страховой суммы. Застраховать можно как новорожденного, так и пожилого человека.

«Алтайский край относится к регионам, которые являются природным очагом клещевого энцефалита. По данным Роспотребнадзора, ежегодно в весенне-летний период за помощью в медицинские учреждения края по поводу присасывания клеща обращается свыше 10 тысяч пострадавших. В 2021 году прогнозируется высокая численность клещей. И в этом году мы уже наблюдаем всплеск спроса на полис «Антиклещ» по сравнению с прошлым годом. За 390 рублей (столько стоит полис) человек получает гарантию оказания медицинской помощи на сумму до 500 000 рублей», — пояснила начальник группы продаж финансового бизнеса УФПС Алтайского края АО «Почта России» Евгения Комарова.

В сумму страхового покрытия входит полноценный комплекс медицинской помощи: удаление клеща и исследование его на инфекции, исследование крови на клещевой энцефалит, введение иммуноглобулина, организация помощи в стационаре, а также восстановительное лечение заболеваний, передающихся через укус клеща.

Оформить страховку можно в любом почтовом отделении Алтайского края или не выходя из дома, для этого необходимо пригласить почтальона.

Фото: karabash-go.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске