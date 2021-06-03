Рубцовск: Жители Алтайского края накопили в банках более 200 млрд рублей

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02 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По данным на 1 мая 2021 года жители Алтайского края хранят на банковских счетах и вкладах 208 млрд рублей. За год общая сумма средств граждан увеличилась на 12 млрд рублей. Большая часть сбережений размещена в рублях — 93,4%.

К 1 мая годовой прирост накоплений граждан оказался чуть больше 6%. Это немного ниже, чем в предыдущие пять лет, когда ежегодный рост вкладов в регионе составлял в среднем 7%.

«Вклад для людей — надежный и безопасный инструмент, позволяющий сохранить деньги. В отличие от инвестиций, где есть риски потерь, размещенные на депозитах и текущих счетах суммы населения застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей. В некоторых случаях можно рассчитывать и на повышенную выплату до 10 млн рублей. Например, в таких ситуациях, как купля-продажа жилья, получение наследства, пособий или грантов в форме субсидий», — рассказал и.о. управляющего Банка России в Барнауле Андрей Антипов.

Фото: zvukobook.ru

Автор: vizitka01

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