Рубцовск: Прокуратура установила факты бездействия администрации Рубцовска по отлову безнадзорных животных

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02 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В результате проверки в истекшем периоде 2021 года установлены факты бездействия органов местного самоуправления по исполнению государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города Рубцовска.

В связи с этим прокурором города вносилось представление в администрацию города об устранении нарушений законодательства об ответственном обращении с животными.

Ввиду непринятия администрацией города должных мер по устранению выявленных нарушений прокурор обратился в Рубцовский городской суд с административным иском в интересах неопределенного круга лиц о признании незаконным бездействия администрации города Рубцовска Алтайского края, выразившееся в непринятии мер по реализации отдельных государственных полномочий по отлову, содержанию безнадзорных животных и возврату их в прежние места обитания; обязании администрации города Рубцовска Алтайского края организовать проведение мероприятий по отлову, содержанию и возврату в прежние места обитания животных без владельцев на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

Административный иск прокурора рассмотрен, удовлетворен (решение не вступило в законную силу). В целях устранения нарушений администрацией города заключен контракт на отлов, содержание и возврат в прежние места обитания животных без владельцев. В рамках исполнения контракта начата работа по выполнению мероприятий по обращению с животными без владельцев, предусмотренных Законом Алтайского края от 09.11.2015 №107-ЗС, в части их отлова, содержания и возврата на прежние места обитания.

Помощник прокурора г. Рубцовска А.И. Мясоедов

Фото: images0.persgroep.net

Автор: vizitka01

ВРубцовске