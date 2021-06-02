Рубцовск: В Рубцовске для подростков, состоящих на учете в УИИ УФСИН провели комплексное мероприятие

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01 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Для подростков, состоящих на учете в УИИ УФСИН России по Алтайскому краю, провели комплексное мероприятие по профориентации и профилактике деструктивного поведения.

Беседы и занятия, направленные на формирование положительного отношения к труду, профилактику правонарушений и повторных преступлений, провели психолог уголовно-исполнительной инспекции, инспектор Центра занятости населения и сотрудник Комплексного центра социального обслуживания населения города Рубцовска.

Несовершеннолетние осужденные узнали об имеющихся в службе занятости вакансиях для подростков, возможности устроиться на работу в каникулярное время. Во время беседы с психологами они активно обсуждали причины, которые приводят к деструктивным формам поведения, размышляли, зачем нужно трудиться.

Также с несовершеннолетними было проведено групповое тренинговое занятие, направленное на профориентацию. Для этого была использована проективная методика «Коллаж».

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

ВРубцовске