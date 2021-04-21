Рубцовск: Увеличился размер штрафов за нарушение правил предвыборной агитации

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20 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Об усилении административной ответственности за изготовление и размещение предвыборных агитационных материалов с нарушением установленных требований в средствах массовой информации.

Федеральным законом от 9 марта 2021 года № 37 — ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (вступил в силу 20 марта 2021 года) изменены санкции статей 5.10. (проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах) и 5.12. (изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах) КоАП РФ.

Так, за нарушение правил предвыборной агитации размер штрафов увеличился (для граждан 5-20 тысяч рублей, должностных лиц 30-50 тысяч рублей, юридических лиц 100-500 тысяч рублей).

Составлять протоколы об указанных административных правонарушениях уполномочены, в том числе, должностные лица органов внутренних дел (полиции), дела рассматриваются судьями.

Федеральным законом от 9 марта 2021 года №43-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 9 марта 2021 года) внесены изменения в части касающегося регулирования вопросов размещения агитационных материалов. В частности, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации предоставлено право обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением требований законодательства. Также право предоставлено избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации и территориальным комиссиям, организующим выборы в органы публичной власти федеральной территории.

Роскомнадзор наделен полномочиями принимать меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим информацию и агитационные материалы с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах по обращению соответствующей избирательной комиссии.

Фото: static.tildacdn.com

Автор: vizitka01

ВРубцовске