Рубцовск: Двое рубцовчан вошли в число победителей по дрэг-рейсингу на Алтае

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01 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 29-30 мая на аэродроме Панфилово в с. Новороманово Калманского района состоялись соревнования по дрэг-рейсингу. Организатором выступила Алтайская Федерация автомобильного спорта.

Праздник скорости и автомобильной мощи любители автоспорта ждали 2 года. Из-за пандемии массовые мероприятия были отменены. За это время зрители и пилоты соскучились по гонкам. В итоге на соревнования приехали 78 спортсменов из Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей. За два дня мероприятие посетило около 4 тысяч зрителей.

Уже не первый год на гоночной трассе аэродрома Панфилово пилоты дрэг-рейсинга устанавливают различные рекорды. В этом особенно отличается спортсмен из Новокузнецка – Максим Соколков. На своем Mitsubishi Lancer Evolution он уже несколько раз устанавливал новый временной рекорд трассы. На этих соревнованиях показатель вновь обновился. Максим проехал дистанцию в 402 метра за 8,602 секунды. На финише его скорость была 267,7 км/ч. А это тоже наивысшие цифры гоночной полосы аэродрома Панфилово. Два года назад этого показателя добился барнаульский пилот дрэг-рейсинга Олег Крохин на Nissan GT-R. Теперь рекорд скорости принадлежит двоим спортсменам.

Отличился на соревнованиях и пилот из Новосибирской области п.Красноозерское Виктор Фомин. На Subaru Forester он преодолел дистанцию в 402 метра за 9,242 секунды. По информации экспертов – это мировой рекорд. Никто не ездил на таком автомобиле быстрее, чем Виктор. Кстати, он же стал обладателем приза от спонсоров за самую быструю реакцию на старте. Время, которое прошло между зеленым сигналом светофора и пересечением линии старта, составило 0,025 секунды.

Во время соревнований по дрэг-рейсингу шла онлайн-трансляция региональных гонок. За два дня ее посмотрело более 100 тысяч зрителей из Алтайского края, Сибири, России и зарубежья, в том числе США, Казахстан, Китай, Нидерданды.

Результаты Чемпионата Алтайской Федерации автомобильного спорта по дрэг-рейсингу:

Класс FSL:

1. Болотских Александр (г. Барнаул)

2. Наумкин Станислав (г. Барнаул)

3. Виль Владимир (г. Томск)

Класс FSA:

1. Шатарский Александр (г. Новосибирск)

2. Волков Вячеслав (г. Новосибирск)

3. Шафранский Павел (г. Красноярск)

Класс FSB:

1. Кургузкин Максим (г. Новосибирск)

2. Чусовков Алексей (г. Новосибирск)

3. Колесников Константин (г. Новосибирск)

Класс US:

1. Соколков Максим (г. Новокузнецк)

2. Фомин Виктор (НСО, р.п. Красноозерское)

3. Филатов Евгений (г. Новосибирск)

Итоги Кубка Российской автомобильной федерации по дрэг-рейсингу:

Класс FSL:

1. Болотских Александр (г. Барнаул)

2. Александров Александр (г. Рубцовск)

3. Михеенко Александр (г. Томск)

Класс FSA:

1. Куртяк Ярослав (г. Новосибирск)

2. Михайлов Иван (г. Барнаул)

3. Грибков Александр (г. Рубцовск)

Класс FSB:

1. Чусовков Алексей (г. Новосибирск)

2. Ротанов Евгений (г. Барнаул)

3. Серегин Виктор (г. Ленинск-Кузнецкий)

Класс US:

1. Фомин Виктор (НСО, р.п. Красноозерское)

2. Волков Вячеслав (г. Новосибирск)

3. Колесников Константин (г. Новосибирск)

Фото: Руслан Нигматуллин

Автор: vizitka77

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