Рубцовск: В Рубцовске направлено в суд уголовное дело по факту незаконного получения субсидии местной жительницей

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01 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Прокуратурой города Рубцовска утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы города, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

Как полагает следствие, обвиняемая, являясь должностным лицом одного из предприятий города, в период с 2017 по 2020 год представляла в органы социальной защиты населения изготовленные ею ложные и недостоверные справки о размере заработной платы, на основании которых ей незаконно были выплачены денежные средства в размере 39 тысяч рублей в качестве субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В ходе предварительного следствия обвиняемая признала вину, в содеянном раскаялась, причиненный ущерб возместила в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Рубцовский городской суд для рассмотрения по существу.

Помощник прокурора города Н.О. Монцев

Фото: stolicaonego.ru

Автор: vizitka77

ВРубцовске