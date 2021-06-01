Рубцовск: Пять человек пострадали в ДТП в Рубцовске за неделю

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31 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 24 по 30 мая произошло 13 ДТП, в которых пострадало 5 граждан. Из них: столкновений — 7, наезд на пешехода — 1, наезд на препятствие — 2, наезд на стоящее транспортное средство — 3. Об этом свидетельствуют данные из оперативной сводки ГИБДД Рубцовска.

29.05.2021 года в 00:10 в Рубцовске на ул. Комсомольская в районе дома номер 10 водитель автомобиля «Тойота Камри» двигаясь по ул. Комсомольская нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустил столкновение с движущемся в попутном с ним направлении автомобилем «Лада Приора», после чего автомобиль «Тойота Камри», отбросило на препятствие в виде электроопоры. В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Камри», 1993 г.р., был госпитализирован в КГБУЗ горбольницу номер 1 с DS: закрытый перелом правого бедра, закрытый перелом нижней челюсти.

Кроме того пассажир автомобиля «Тойота Камри», 1993 г.р., был осмотрен в КГБУЗ горбольнице номер 1 г. Рубцовска, с DS: ушиб мягких тканей поясничной области слева, множественные ссадины, не госпитализирован.

Всего за неделю выявлено 356 нарушений Правил дорожного движения, из них: водителей управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 16, пешеходов, нарушивших правила дорожного движения — 28, водителей управляющих транспортным средством, не имеющих водительского удостоверения, либо лишенных водительского удостоверения — 18, водителей, непредоставивших преимущество в движении пешеходам — 8, водителей не пристегнутых ремнями безопасности — 115 и др.

26.05.2021 проведено ОПМ «Железнодорожный переезд», в результате которого было выявлено 4 нарушения водителями ПДД РФ при проезде через железнодорожные пути.

27.05.2021 проведено ОПМ «Пешеход», в рамках которого выявлено 6 пешеходов нарушивших ПДД РФ, а также 3 водителя транспортных средств, непредоставивших преимущество в движении пешеходам.

Фото: из группы «Инцидент Рубцовск» во «ВКонтакте»

Автор: vizitka01

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