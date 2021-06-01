Рубцовск: В Рубцовске оперативные действия сотрудников Росгвардии помогли избежать распространения огня

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31 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Алтайскому краю, cотрудники вневедомственной охраны по городу Рубцовску сержанты полиции Владимир Сергиевский и Дмитрий Зинченко приняли оперативные меры в эвакуации жителей частного сектора по улице Комсомольская, где загорелся автомобиль.

Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы заметили возгорание мусора, забора жилого дома, а также стоящего рядом автомобиля ГАЗ-21. Правоохранители незамедлительно сообщили о пожаре в дежурные службы полиции и МЧС, после чего эвакуировали на безопасное расстоянии жительницу соседнего дома и оповестили об опасности жителей улицы.

Прибывшие пожарные локализовали возгорание. Благодаря оперативным действиям люди при пожаре не пострадали и удалось избежать распространения огня на жилые и хозяйственные постройки.

Фото: 22.rosguard.gov.ru

Автор: vizitka01

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