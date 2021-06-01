Рубцовск: Международный «День молока»: Алтайский край на молочной карте Сибири

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31 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Международный День молока отмечают 1 июня. В некоторых странах День молока отмечается уже давно, но только в 2001 году, благодаря решению ООН, этому празднику отвели единую дату по всему миру.

Согласно данным Роспотребнадзора, общая дневная норма потребления молока и молочных продуктов должна составлять 500 мл (или 500 г). Для детей, ежедневная норма молока и молочных продуктов должна составлять 350 г в возрасте 4-7 лет и 400 г — в возрасте 7-9 лет. Для поддержания нормального функционирования организма в рацион взрослого человека должно входить 25% молока и молочных продуктов; для детского и подросткового — 50%.

Производство молока и молочных продуктов является одним из брендов, визитной карточкой Алтайского края. Наш регион традиционный лидер в этой сфере сельхозпроизводства. В Сибири нам нет равных ни по численности молочного стада, ни по объему производства «белого золота». В 2020 году в Алтайском крае было произведено 1 209,8 тыс. тонн молока, что сопоставимо с Омской областью и Красноярским краем, вместе взятыми. Об этом свидетельствует информация Алтайкрайстата.

Фото: из открытых источников / предоставлены Алтайкрайстатом

Автор: vizitka01

ВРубцовске