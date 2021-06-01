Рубцовск: За прошедшую неделю 1151 жителей края пострадали от присасывания клещей

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31 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С начала сезона активности клещей (05.04.2021 г.) в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 4 763 человека (2020 г. — 6 629), из них 1 447 детей до 14 лет (2020 г. — 2 087).

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 4% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 12,4% клещей — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

В настоящее время наблюдается пик активности клещей. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю напоминают, что в период высокой активности клещей (в мае — июне) при выезде на природу необходимо соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита: собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду: брюки надо заправить в сапоги, рубашку в брюки; манжеты рукавов, воротник должны плотно прилегать к телу. Для отпугивания клещей на одежду можно наносить отпугивающие средства (репелленты), которые существенно снижают риск присасывания клещей.

Фото: vologda-oblast.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске