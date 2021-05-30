Рубцовск: Организатора запрещенной в России секты задержали в Рубцовске

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29 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Силовики задержали двух организаторов ячеек запрещенного в РФ экстремистского религиозного объединения «Свидетелей Иеговы». В их отношении возбуждено уголовное дело. На 12 адресах в Барнауле и 8 в Рубцовске проведены обыски. Об этом «Алтайской правде» рассказал осведомленный источник, близкий к силовым структурам.

В ходе обысков обнаружена и изъята запрещенная литература, а также технические средства для проведения видеоконференций, посредством которых сектанты проводили свои собрания. Отмечается, что в последнее время последователи экстремистских течений стараются переходить на цифровой формат, поскольку осознают незаконность своих действий. Организаторы рубцовской и барнаульской ячеек поддерживали связь с кураторами из «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России».

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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