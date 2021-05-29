Рубцовск: О промышленном производстве в Алтайском крае

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28 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Индекс промышленного производства Алтайского края в январе-апреле 2021 года по сравнению с январем-апрелем 2020 года составил 102,5%.

Наблюдался рост выпуска продукции в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (на 18,2%), обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха (на 6,3%), обрабатывающих производствах (на 2,2%) при сокращении выпуска продукции в добыче полезных ископаемых (на 28,3%).

В обрабатывающих производствах максимальное увеличение выпуска продукции наблюдалось в деятельности полиграфической и копировании носителей информации (на 55,1%), производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 34,5%), бумаги и бумажных изделий (на 27,4%), электрического оборудования (на 24,1%).

Максимальное снижение наблюдалось в производстве кожи и изделий из кожи (на 61,8%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 18,4%). Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

Фото: telegra.ph / Алтайкрайстат

Автор: vizitka01

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