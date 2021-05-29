Рубцовск: Российским военнослужащим с 1 октября повысят оклады

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28 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Российским военнослужащим с 1 октября повысят оклады по должностям и званиям. Правительством РФ было принято соответствующее постановление.

«Повысить с 1 октября 2021 года в 1,037 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — говорится в документе.

Кроме того, сообщает «Парламентская газета», оклады повысят и проходящим службу в Росгвардии, сотрудникам органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, пожарным, таможенникам и другим.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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