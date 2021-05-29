Рубцовск: Ирина Шудра: «Государство не должно скромно наблюдать за своим будущем»

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28 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В первом чтении принят законопроект «О молодежной политике Алтайского края». Фракция ЛДПР считает его рамочным и ко второму чтению разработает множество своих поправок.

Они будут созданы на базе инициатив представителей молодого поколения из Барнаула, Бийска и Рубцовска, где накануне прошли массовые обсуждения законопроекта при поддержке ЛДПР.

«Сам факт принятия закона мало что изменяет в жизни молодежи. За рамками остается реальная жизнь школьников и студентов, их желания и амбиции. На наш взгляд, закон необходимо наполнить реальным содержанием, социальным содержанием, и перевести в формат, который будет решать проблемы молодежи, который позволит задержать отток молодежи из Алтайского края. Иначе нас могут обвинить в том, что мы написали закон не для молодежи, а для чиновников», — выступила депутат фракции ЛДПР в АКЗС Ирина Шудра.

К тому же, практическая реализация закона отдана на откуп различным организациям, которые, по мнению депутата, не должны быть проводником государственной политики. «Государство не должно скромно наблюдать за своим будущем!» — подчеркнула Ирина Шудра.

«Основная работа должна вестись на местах. Полномочия органов местного самоуправления достаточно широкие, но кто их будет реализовывать? В настоящее время специалистов на местах просто недостаточно. Очевидно, что в центре закона должен находиться сам молодой человек, особенности реализации его конституционных прав и свобод», — прокомментировала депутат ЛДПР.

Фракция поддержала законопроект в надежде на его грамотное наполнение в дальнейшем.

Фото: «вРубцовске.ру»

Автор: vizitka77

ВРубцовске