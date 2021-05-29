Рубцовск: В Алтайском крае устанавливают обстоятельства травмирования гражданина на железнодорожных путях

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29 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сообщение о мужчине на путях в районе остановочного пункта Сосняк в дежурную часть Алтайского линейного управления МВД России поступило 28 мая.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа провела осмотр указанного железнодорожного участка. Пострадавшего незамедлительно доставили в городскую больницу города Барнаула, где врачи диагностировали у него многочисленные переломы. В настоящее время пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время, в связи с отсутствием у гражданина документов, удостоверяющих личность, проводятся мероприятия, направленные на установление личности пострадавшего и всех обстоятельств произошедшего. Приметы мужчины: на вид 40 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волос темный короткий, был одет: футболка серая, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета.

Всех, кто может помочь в установлении личности мужчины, сотрудники транспортной полиции просят обратиться в Алтайское линейное управление МВД России по телефону дежурной части: Тем, кто владеет какой-либо информацией о случившемся просьба сообщить по телефонам: +7 (3852) 29-31-85, 24-38-01.

По данному факту сотрудниками Барнаульского СК на транспорте проводится доследственная проверка. Сотрудники транспортной полиции напоминают жителям края о необходимости соблюдения правил безопасного пребывания на объектах и вблизи железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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