Рубцовск: Прокуратура проводит проверку по факту причинения вреда несовершеннолетнему бездомными собаками в Рубцовске

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20 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Прокуратура г. Рубцовска проводит проверку по факту причинения вреда несовершеннолетнему бездомными собаками. Об этом случае ранее сообщалось в соцсетях. В результате проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Проведение проверочных мероприятий продолжается, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства Алтайского края.

Кроме того, по информации ведомства, в настоящее время в Рубцовском городском суде на рассмотрении находится административное исковое заявление прокурора города Рубцовска о признании незаконным бездействия администрации города Рубцовска, выразившееся в непринятии мер по реализации отдельных государственных полномочий по отлову, содержанию безнадзорных животных и возврату их в прежние места обитания, а также обязании администрации организовать проведение мероприятий по отлову, содержанию и возврату в прежние места обитания животных без владельцев на территории муниципального образования.

Фото: khersonci.com.ua

Автор: vizitka01

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