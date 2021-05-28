Рубцовск: В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение

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27 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По данным синоптиков, 27 мая в Алтайском крае днем и ночью 28 мая ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, местами порывы могут достигать до 27 метров в секунду. Местами прогнозируются сильные дожди, град и грозы.

В связи с неблагоприятным прогнозом, призываем быть более осторожными и внимательными, так есть вероятность возникновения происшествий, обусловленных падением деревьев и тому подобных.

Фото: chusokrug.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске