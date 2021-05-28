Рубцовск: Оборот розничной торговли и общественного питания по Алтайскому краю за январь-апрель 2021 года

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27 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Оборот розничной торговли Алтайского края в январе-апреле 2021 составил 116,1 млрд рублей или 102,1% (в сопоставимых ценах) к январю-апрелю 2020 года, оборот общественного питания — 3,0 млрд. или 89,0%.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, составил 49,2%, непродовольственных товаров — 50,8%.

Крупные и средние организации обеспечили более половины (58,1%) оборота розничной торговли Алтайского края, субъекты малого предпринимательства — 40,2%. Объемы продаж на рынках и ярмарках составили 1,7% оборота розничной торговли.

В обороте общественного питания значительную часть занимали субъекты малого предпринимательства (67,3%), крупные и средние организации — 32,7%. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

Фото: открытые источники / Алтайкрайстат

Автор: vizitka01

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