Рубцовск: Партия ржаного солода отправилась из Алтайского края в Костромскую область

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27 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 17 мая 2021 года сотрудники Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования образца ржаного солода местного происхождения, отобранного от партии в количестве 73 тонны.

Отметим, продукция предназначена для отправки в Костромскую область.

В результате проведенных энтомологических и гербологических экспертиз карантинных объектов для территории Российской Федерации обнаружено не было.

Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай оформлен карантинный сертификат, подтверждающий, что продукция является безопасной и соответствует требованиям нормативной документации.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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