Рубцовск: Партия ржаного солода отправилась из Алтайского края в Костромскую область
|
27 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 17 мая 2021 года сотрудники Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования образца ржаного солода местного происхождения, отобранного от партии в количестве 73 тонны.
Отметим, продукция предназначена для отправки в Костромскую область.
В результате проведенных энтомологических и гербологических экспертиз карантинных объектов для территории Российской Федерации обнаружено не было.
Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай оформлен карантинный сертификат, подтверждающий, что продукция является безопасной и соответствует требованиям нормативной документации.
Фото: из открытых источников
Автор: vizitka01