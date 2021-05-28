Рубцовск: Представитель алтайского Росрееестра рассказал об основных тенденциях покупательских предпочтений

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27 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Специалисты алтайского Росреестра приняли участие в крупном событии риелторско-девелоперского сообщества — форуме Altai Realestate 2021.

От Москвы до Горно-Алтайска — такова была география участников V Форума инноваций рынка недвижимости Алтая, в котором участвовали более 300 специалистов: риэлторов, руководителей и собственников агентств недвижимости, застройщиков, а также представители банковского сектора и Управления Росреестра по Алтайскому краю.

В программе с интересными проектами выступили 14 спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Барнаула, которые затронули острые темы, касающиеся развития рынка недвижимости в различных его сегментах. Мероприятие строилось на основе масштабной дискуссионной, образовательной и пленарной программы. В качестве спикера, представлявшего тенденции первичного рынка недвижимости Алтайского края выступила Елена Бандурова, заместитель руководителя Росреестра по Алтайскому краю. Она отметила, что самый актуальный на сегодняшний день вектор развития рынка — это оформление недвижимости в электронном виде.

«Банки, нотариусы и риэлторы работают с нами в цифровом формате уже не первый год, и количество именно таких сделок растет регулярно, 2020 не стал исключением, — рассказывает Елена Бандурова. — Количество таких документов в 2020 году выросло почти на 7% с 95 300 до 102 700. По оценкам некоторых банков на оформление документов в электронном виде теперь уходит порой чуть больше суток, тогда как в бумажном виде счет идет на дни».

Елена Бандурова отметила, что рынок долевого строительства в Алтайском крае в минувшем 2020 году и в I квартале 2021 года достаточно активен. По данным Управления Росреестра по Алтайскому краю в 2020 году число владельцев квартир в новостройках увеличилось на треть в сравнении с 2019 годом — с 9 тысяч до 12 тысяч договоров долевого участия в строительстве (ДДУ).

В первом квартале 2021 года также отмечается небольшой рост договоров до 2 339, против 1 850 — первых трех месяцев 2020-го года. Однако в сравнении с четвертым кварталом 2020 года, этот показатель сократился почти вдвое.

Актуальная рыночная информация и новое в законодательстве — это важные для участников рынка тематики, отметили организаторы мероприятия, именно такие факты позволяют профессиональному сообществу делать какие-то прогнозы на будущее.

Для справки. Форум недвижимости Altai Realestate проводится на Алтае раз в два года. Первый раз был организован в 2013 году в городе-курорте Белокуриха. Событие собирает большое количество участников не только с приближенных регионов, но и с центральной части России. Уникальность форума в том, что на огромной площадке происходит обмен опытом и знаниями между профессионалами, достигшими значительных экономических успехов.

Фото: les.tver.ru

Автор: vizitka01

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