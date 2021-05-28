Рубцовск: Министерство здравоохранения опровергает информацию о сборе средств на вакцинацию

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27 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае зарегистрированы случаи мошенничества. В адрес сельхозтоваропроизводителей региона поступают письма за подписью министра здравоохранения Алтайского края Д.В. Попова и телефонные звонки от его имени с просьбой оказать материальную помощь на приобретение вакцины против коронавирусной инфекции.

Министерство здравоохранения Алтайского края официально сообщает, что рассылаемые сообщения — фейк. Информация о поступающих письмах и звонках передана в правоохранительные органы.

Фото: gorodnabire.ru

Автор: vizitka01

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