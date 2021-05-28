Рубцовск: ОСАГО на почте: в Алтайском крае расширился список страховщиков

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28 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Количество страховых компаний-партнеров, через которые теперь можно оформить ОСАГО в отделениях Почты России, увеличилось до шести.

ООО «Абсолют Страхование и ООО «Зетта Страхование» пополнили список партнеров в Алтайском крае. По-прежнему можно оформить полис и в других страховых компаниях, которые начали сотрудничество с Почтой России ранее. Только теперь у автовладельцев в регионе появилась большая альтернатива выбора наиболее подходящего варианта страхования.

«Отделения почты сегодня — это многофункциональные офисы, где за один визит можно совершить максимальное количество транзакций: получить корреспонденцию и мелкий пакет, оплатить коммунальные платежи, сделать денежный перевод, оформить банковские услуги и приобрести страховку. Оформить полис ОСАГО жители Алтайского края могут в любом из более чем 590 почтовых отделениях края. Это особенно актуально для сельских жителей, которым для оформления полиса не нужно тратить время на выезд за пределы своего населенного пункта, достаточно зайти на почту», — комментирует начальник группы продаж финансового бизнеса УФПС Алтайского края Евгения Комарова.

Для того, чтобы оформить ОСАГО в почтовом отделении, нужен стандартный пакет документов: паспорт, документы на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС, ПТС или электронный ПТС), водительские права допущенных к управлению лиц, диагностическая карта для транспортных средств старше 4-х лет.

Процедура оформления полиса выглядит следующим образом. Оператор заполняет данные, предоставленные клиентом, отправляет запрос страховщикам и получает от них расчет стоимости ОСАГО. Таким образом, автовладельцы могут сравнить предложения страховых компаний и выбрать для себя оптимальные условия. Уточнить адрес ближайшего почтового отделения и режим работы жители региона могут на сайте или в мобильном приложении Почты России.

Личное присутствие владельца транспортного средства (ТС) не обязательно. Страховку может оформить его представитель, а ее действие начнется через три дня после оплаты.

Фото: digital.novreg.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске