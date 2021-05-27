Рубцовск: Жителей Михайловского района предупредили о возможной экстренной эвакуации

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26 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. МЧС России по Алтайскому краю разослало SMS-предупреждение жителям Михайловского района Алтайского края о возможной экстренной эвакуации из-за разбушевавшегося лесного пожара, который по информации спасателей, может перейти на близлежащие населенные пункты.

«МЧС: в районе н.п. Малиновое Озеро Михайловского района действует лесной пожар, есть угроза перехода на н.п. Будьте готовы к эвакуации! Тел:112», — сказано в SMS-оповещении.

По информации источников портала «вРубцовске.ру», указанные выше сообщения получили также жители Волчихинского, Егорьевского и Рубцовского района, а также, города Рубцовска.

Подробности выясняются.

Отметим, по информации МЧС России по Алтайскому краю с 25 по 27 мая, местами, в западных районах региона, сохраняется высокая (4 класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Фото: sever138.ru

Автор: vizitka77

ВРубцовске