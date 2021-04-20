Рубцовск: В Рубцовске полицейские задержали подозреваемого в хранении синтетического наркотика

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19 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Накануне сотрудники патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России «Рубцовский» задержали жителя Рубцовска, подозреваемого в хранении наркотического вещества синтетического происхождения.

В ходе работы по обеспечению правопорядка на территории города в районе дома по улице Сельмашской полицейские при личном досмотре у гражданина 1996 года рождения обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркотическим средством N-метилэфедрон («скорость») массой один грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств в крупном раземере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: avatars.mds.yandex.net

Автор: vizitka01

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