Рубцовск: В Алтайском крае «гаражная амнистия» поможет собственникам легитимно решать правовые и хозяйственные вопросы

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12 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Десятки тысяч хозяев гаражей в Алтайском крае ждут возможности, чтобы воспользоваться новым законом о «гаражной амнистии». Этот вопрос актуален не только для жителей краевой столицы, но для городов и крупных районных центров.

«На самом деле, очень много гаражей было построено в Алтайском крае до 90-х и в 90е годы, когда различные предприятия массово организовывали ГСК, но документы на них в настоящее время утрачены, — говорит Андрей Рерих, заместитель руководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю. — И, соответственно, у правообладателя возникают проблемы с узаконением подобного строения. Именно для таких собственников и принималась «гаражная амнистия», позволяющая одновременно оформить и земельный участок, и находящийся на нем гараж. Прежде узаконить такой объект было возможно только в судебном порядке».

Почему для некоторых потенциальных владельцев гаражей вопрос узаконения стоит особенно остро, рассказал депутат городской Думы Сергей Струченко:

«Недавно, ко мне с письмом обратились представители одного из барнаульских гаражных кооперативов, в котором указывали, что им необходимо проводить капитальный ремонт кровли – это стоит серьезных финансовых вложений, но хозяева боксов опасаются инвестировать в неузаконенный объект. Поэтому «гаражная амнистия» для них будет оптимальным выходом из сложившейся ситуации».

Авторы закона дают возможность потенциальным собственникам для узаконения объекта право предоставить любые документы, подтверждающие факт владения данным гаражом (книжку об уплате членских взносов, договор о подключении к сетям, технический план и т.д.) Документы подаются в органы местного самоуправления. Если участок выделялся кооперативу (организации), то также предоставляется решение собрания кооператива о распределении ему гаража (земельного участка) или справка о выплате паев. Не имеет значение действительность гаражного кооператива (он может быть исключен из реестра юрлиц), а также факт выхода гражданина из членов кооператива. Закон распространяется, в том числе, на наследников и «условных покупателей», которые приобрели гараж по расписке.

Отметим, что рынок недвижимости в сегменте гаражей и машино-мест в краевой столице достаточно активен. В последнее время в Алтайском крае регистрируется все больше прав на машино-места, это не совсем гаражные боксы, но тем не менее, цифры демонстрируют положительную динамику в покупательском спросе на подобный товар. Если в 2018 году было зарегистрировано около 590 машино-мест, в

2019 – около 490, то в 2000 – 1664, а на начало апреля 2021 года – 628 машино-мест. Это свидетельствует о потребности жителей края в приобретении объектов недвижимости для хранения автомобиля.

Справка

Под действие «гаражной амнистии» попадают только капитальные строения, то есть те, у которых есть фундамент и стены. Они должны быть одноэтажными, без жилых помещений, могут входить в состав гаражно-строительных кооперативов или быть отдельно стоящими постройками. Земля, на которой расположен гараж, должна находиться в ведении государства. Не попадают под «гаражную амнистию» самострои, подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах.

Фото: znamyagazeta.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске