Рубцовск: Предупреждение о негативном информационном воздействии на несовершеннолетних

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25 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Статья 29 Конституции РФ гарантирует каждому: свободу мысли и слова. В Российской Федерации не допускается пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Гарантируется свобода массовой информации.

Специальные правила, определяющие распространение отдельных категорий информации, предусматриваются в Федеральном законе от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Согласно, вышеуказанному закону, к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация:

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству, либо жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий;

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, никотинсодержащую продукцию, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

3.1) содержащая изображение или описание сексуального насилия;

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;

5) оправдывающая противоправное поведение;

6) содержащая нецензурную брань;

7) содержащая информацию порнографического характера;

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего.

К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено, относится информация:

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального насилия), преступления или иного антиобщественного действия;

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий;

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной;

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.

Развитие коммуникативных навыков, в том числе навыков использования сети «Интернет», у современных детей происходит все более интенсивно с каждым годом. Они быстрее и легче осваивают основы работы с новыми техническими средствами (гаджетами) и сервисами, зачастую не понимая свойственных для « Интернет» — среды опасностей и угроз.

Во всемирной сети существуют следующие виды опасности для несовершеннолетних пользователей:

1. Социальные сети, сайты знакомств. Виртуальное общение деформирует коммуникативные способности и навыки ребенка, усложняя процесс реального общения. Практика показывает, что в онлайн-переписке несовершеннолетний позволяет себе более конфликтные высказывания, использование нецензурной брани и т.д., даже если в реальной жизни подобной риторики он себе не позволял. Вседозволенность и псевдо анонимность сети порождает заблуждение, что в кругу сверстников можно вести себя так же, что в свою очередь, ведет к социальной изоляции ребенка. Последняя же провоцирует проведение все больше времени в сети Интернет. Кроме того, существуют прямая угроза жизни и здоровью несовершеннолетних от незнакомцев, предлагающих личные встречи, а также различных видов мошенничества.

ВАЖНО!!!!

Родителям и законным представителям следует интересоваться кругом общения ребенка в сети, «мягко» контролируя коммуникацию со сверстниками, уделив особое внимание фактам общения со взрослыми и со сверстниками, с которыми ребенок в реальной жизни не знаком.

2. Суицид-сайты, сайты форумы потенциальных самоубийц, Интернет-площадки, распространяющие различные молодежные субкультуры, подтвержденные самодеструктивному поведению, риску самоубийства. Обычно помимо непосредственного общения на подобных курсах предлагается к прочтению особого рода литература, ознакомление с которой порой приводит к самоубийству или причинению себе телесных повреждений.

3. Интернет-сайты, веб-сайты порнографической направленности крайне часто встречаются на просторах Всемирной сети. По данным различных исследователей доля порнографических материалов от общего объема циркулирующей информации составляет от 4% до 37% . Следует помнить, что оборот порнографии — это бизнес, заинтересованные в распространении подобной информации лица проводят активную и агрессивную политику по вовлечению в просмотр этого контента максимального числа людей независимо от пола и возраста, в том числе с использованием вредоносного программного обеспечения.

4. Наркосайты. В сети «Интернет» распространены рецепты и советы изготовления наркотических средств, психотропных веществ, информация о пользе либо безопасности употребления таковых, завуалированные предложения и места приобретения таких средств и веществ.

Важно!!!

Следует обращать особое внимание на контент, с которым знакомится Ваш ребенок.

5. Сайты, разжигающие расовую, национальную, религиозную рознь и вражду, а также иные формы экстремизма. Данный вид контента хотя и является объектом пристального внимания со стороны правоохранителей, его оборот пресекается в достаточно короткие сроки, однако сама по себе идеология экстремизма характерна для молодых людей в силу малого жизненного опыта, идеальности и максимализма во взглядах. Порой, достаточно одного факта несправедливого обращения или оскорбления и ребенок становится сторонником дискриминации какой-либо социальной группы. Молодежный экстремизм нередко представляет собой лишь протест и браваду, обусловленные психологическим стремлением обозначить свой статус в социуме посредством дискриминации «чужой» группы людей. Такой группой могут быть как учащиеся соседней школы или болельщики спортивной команды-противника, так и иностранцы, так и иноверцы.

Важно!!!

Своевременно проводите профилактико-корректирующие беседы о равенстве всех людей в правах и исторических последствиях неравенства идей нацизма и фашизма.

6. Интернет-порталы, пропагандирующие насилие и девиантные формы поведения встречаются несколько реже, так как с самой криминальной идеологией ребенок зачастую знакомится «на улице». Вместе с тем, заинтересовавшись, он может свободно найти в Интернете интересующую его информацию и даже смоделировать преступное поведение с использованием игр типа «Тюряга», «Мафия», «GTA» и др. Некоторые из таких игр свободно доступны в качестве приложений в социальных сетях.

Важно!!!

Обращайте внимание на видео-контент, игры и приложения в социальных сетях, которыми заинтересован Ваш ребенок. Помните, что запрет на просмотр или игру не является однозначным способом профилактики девиантного поведения ребенка. Целесообразно предпринять попытку «заместить» интерес к преступной идеологии другой информацией или занятием. Должный уровень защиты ребенка от вредоносной информации в сети «Интернет» может быть обеспечен, если сам родитель является уверенным пользователем современных информационно-коммуникационных систем и технологий.

Фото: prof.libsakh.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске