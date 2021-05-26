Рубцовск: Около 4000 саженцев отправили алтайские садоводы по почте с начала весны

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25 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. За март, апрель и май 2021 г. садоводы Алтайского края отправили по почте около 4 тысяч саженцев плодовых деревьев и ягодных кустов.

Для того, чтобы растения легко выдержали пересылку, почтовики тщательно готовят их. Во-первых, перевозят их в специальной упаковке, в которой сделаны отверстия, чтобы внутрь поступал воздух. При транспортировке обязательно принимают во внимание погодные условия.

С наступлением сезона дачники охотно покупают в почтовых отделениях семена и другие товары для сада и огорода. Так, к концу мая жители Алтайского края приобрели в отделениях связи около 400 000 пакетов семян, более 10 000 пакетов, ампул и флаконов — средств для защиты растений, а также удобрений — более 5 500 единиц. Наибольшим спросом у дачников пользуются семена овощных культур. На втором месте семена цветочных растений и средства для защиты растений. Все семена проходят строгий отбор и контроль качества на каждом этапе до сертификации. За этим следят не только в лабораториях поставщиков, но и в Россельхознадзоре.

«Около 83% почтовых отделений в Алтайском крае находятся в сельской местности. Зачастую в деревнях и поселках нет специализированных садово-дачных магазинов. Благодаря представленному ассортименту товаров и широкой сети почтовых отделений, жители даже самых отдаленных поселков региона имеют выбор качественной продукции», — говорит директора УФПС Алтайского края Александр Вервицкий.

Фото: involokolamsk.ru

Автор: vizitka01

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