Рубцовск: 2 человека, в том числе несовершеннолетний пострадали в ДТП в Рубцовске за неделю

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25 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 17 по 23 мая произошло 20 ДТП, в которых пострадало 2 человека. Из них: столкновений — 9, наезд на пешехода — 1, наезд на препятствие — 2, наезд на стоящее транспортное средство — 8. Об этом свидетельствуют данные оперативной сводки ГИБДД Рубцовска.

19 мая 2021 года около 13:50 в г. Рубцовске на улице Дзержинского, в районе дома номер 10, водитель 1978 г.р., управляя автомобилем «Тойота Надия», при движении допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, перебегавшего проезжую часть ул. Дзержинского, в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

22 мая.2021 года в 02:05 в г. Рубцовске на ул. Тракторная в районе дома номер 17, водитель 1987 г.р., управляя автомобилем «Ниссан Эксперт», при движении допустил наезд на препятствие в виде перильного ограждения, принадлежащего ТЦ «Радуга», после чего автомобиль «Ниссан Эксперт» отбросило на стоящий автомобиль «Тойота Виста». Перильное ограждение отбросило на тамбур с автоматическими дверьми ТЦ «Радуга».

Водитель автомобиля «Ниссан Эксперт» находился в состоянии алкогольного опьянения.

Всего за неделю выявлено 306 нарушений Правил дорожного движения, из них: водителей управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 18, пешеходов, нарушивших правила дорожного движения — 26, водителей управляющих транспортным средством, не имеющих водительского удостоверения, либо лишенных водительского удостоверения — 10, водителей, непредоставивших преимущество в движении пешеходам — 9, водителей не пристегнутых ремнями безопасности — 79 и др.

20.05.2021 с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов проведено ОПМ «Пешеход на переход», в результате которого было выявлено 8 нарушений ПДД РФ пешеходами при переходе проезжей части.

Фото: из группы «Инцидент Рубцовск» во «ВКонтакте»

Автор: vizitka01

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