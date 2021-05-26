Рубцовск: В Алтайском крае в апреле 2021 года замедлился рост цен на продукты питания

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25 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В апреле годовая продовольственная инфляция в регионе впервые с сентября 2020 года замедлилась и составила 7,6%. Снизились темпы роста цен на ряд продуктов длительного хранения: гречку, макароны, рис.

«В прошлом году из-за самоизоляции граждане изменили свои потребительские приоритеты. Жители края активно приобретали товары впрок, опасаясь дефицита. Тогда высокий спрос увеличил стоимость продуктов длительного хранения и стимулировал инфляцию. В этом апреле граждане уже не покупали товары с запасом, вернувшись к обычному потреблению. В связи с этим замедлился рост цен на крупы и макароны», — рассказал и.о. управляющего Банка России в Барнауле Андрей Антипов.

Алтайский край сохраняет лидирующие позиции в стране по производству гречихи. Ее запасы в регионе — более 200 тыс. тонн. По оценкам Минсельхоза края, такого объема с избытком хватит до начала нового уборочного сезона. При этом в текущем году аграрии планируют нарастить площадь посевов данной культуры.

На замедление инфляции в крае повлиял также спрос на лимоны и апельсины. В прошлом году в апреле их продажи сильно увеличились, так как люди использовали цитрусовые для укрепления иммунитета. К тому же по причине ограничительных мер возникали сложности с поставками из-за границы. Уменьшение спроса на эти продукты в текущем году продолжает снижать цены на лимоны, а рост стоимости апельсинов в апреле замедлился. Кроме того, на рынке восстановилось предложение импортных яблок из Азербайджана и Республики Беларусь. Это способствовало уменьшению темпа прироста цен на них.

Свой вклад в замедление продовольственной инфляции в регионе внесла и молочная продукция. Молочная промышленность — одна из важнейших отраслей в Алтайском крае. Переработчики реализовали ряд инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и наращиванию производственных мощностей. В результате удалось достичь роста продуктивности, а вслед за ним и объемов переработки молока. Это снизило цены на молоко в магазинах и замедлило темп прироста цен на кисломолочные продукты.

Фото: ehonews.kz

Автор: vizitka01

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