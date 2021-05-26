Рубцовск: Совместный рейд по пресечению противоправной деятельности в пограничной зоне

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25 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Пограничным управлением ФСБ России по Алтайскому краю во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Алтайскому краю регулярно организуются мероприятия по выявлению лиц, осуществляющих противоправную деятельность в пограничной зоне.

14 мая т.г. на территории Третьяковского района в результате проведенного рейда выявлены и задержаны двое граждан Российской Федерации, занимающихся промысловой деятельностью без соответствующего разрешения пограничного органа (вылов рыбы). К тому же выяснилось, что указанные граждане добывали рыбу с использованием запрещенного орудия лова — сетей, запрещенных законодательством Российской Федерации.

За нарушение правил пограничного режима граждане привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.2 КоАП РФ, после чего переданы сотрудникам ОП по Третьяковскому району МО МВД России «Змеиногорский».

Следует отметить, что с начала текущего года более 100 нарушителей правил пограничного режима привлечены к административной ответственности.

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ Росси по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

ВРубцовске