Рубцовск: Судью Арбитражного суда Алтайского края будут судить за внушительные взятки

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24 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова.

Он обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. «г» ч.4 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества и выгод имущественного характера за действия в пользу взяткодателя, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица, в крупном размере), п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в крупном размере), ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере).

Как поснила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, по данным следствия, в 2010 году судья Городовза общее покровительство по службе в виде вынесения в будущем судебных актов по находящимся у него в производстве делам и определения о введении процедуры банкротства в отношении юридического лица, получил в качестве взятки автомобиль марки «ТОЙОТА ЛЭНД КРУИЗЕР 120 (ПРАДО)» по существенно заниженной цене от финансово заинтересованного в этом лица — гражданина Долгова. Материальная выгода обвиняемого от приобретения дорогостоящего автомобиля составила 360 тысяч рублей. В дальнейшем, действуя в интересах Долгова, с 2016 по 2017 год судья принимал решения за взятки по 500 тысяч рублей за каждый судебный акт. Общая сумма полученных денежных средств составила 2 миллиона рублей. Кроме того, в указанный период времени, за принятие решения об отказе удовлетворить заявления конкурсных управляющих по двум арбитражным делам, касающимся объекта недвижимости, Городов получил от предпринимателя через посредника взятку частями на общую сумму 2 миллиона 500 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

Преступления выявлены оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе расследования уголовного дела судья вину в содеянном отрицал, пытаясь ввести следствие в заблуждение. Однако собранными доказательствами: показаниями многочисленных свидетелей, результатами оперативно-розыскной деятельности и проведенных экспертиз, объективно установлена причастность Городова к совершению коррупционных преступлений. Следователем СК в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации, на имущество обвиняемого в размере более 10 миллионов рублей наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: news.kmvcity.ru

Автор: vizitka77

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