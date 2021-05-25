Рубцовск: В Рубцовске состоялся памятный спортивный турнир

|

24 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Традиционно рубцовские полицейские проводят майский турнир по мини-футболу, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

На турнир были приглашены родственники погибших сотрудников Собина Валентина Ивановна, Блынская Светлана Федоровна, Кривенко Валентина Николаевна и Геннадий Павлович.

В турнире приняли восемь команд из различных подразделений полиции. По результатам футбольных баталий третье место заняла команда участковых уполномоченных полиции, второй стала команда сборной отдела, победителем турнира стала команда уголовного розыска. Лучший нападающий этого сезона Антон Баранов, лучшим вратарем признан Дмитрий Калина, лучший защитник Евгений Сенин. Участники турнира были награждены почётными грамотами, кубками и памятными призами, а победитель соревнований по мини-футболу получил переходящий Кубок чемпиона.

После закрытия мероприятия сотрудники полиции и приглашенные посетили памятное место в шести километрах от Рубцовска, на Змеиногорском тракте, где 21 мая 1998 года при задержании особо опасной группы преступников погиб заместитель начальника криминальной милиции города Рубцовска майор милиции Григорий Мануковский.

Фото: пресс-служба МО МВД России «Рубцовский»

Автор: vizitka01

ВРубцовске