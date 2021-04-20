Рубцовск: В Рубцовске за год врачи провели 844 коронарографии и 405 стентирований

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19 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В конце февраля прошлого года на базе городской больницы номер 2 Рубцовска для оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями было открыто отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

За год врачи провели 844 коронарографии и 405 стентирований, — сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края. Как отмечается, открытие данного отделения помогло повысить доступность и обеспечить своевременность оказания высокотехнологичной помощи для пациентов Рубцовского межрайонного округа с острым коронарным синдромам (ОКС).

Раньше такие операции выполняли только в Алтайском краевом кардиологическом диспансере и Краевой клинической больнице, что не позволяло с учетом удаленности проводить подобные оперативные вмешательства в пределах одного часа. В сосудистом центре горбольницы проходят лечение не только рубцовчане, но и жители 11 районов Алтайского края. В течение года здесь получают медицинскую помощь более трех тысяч человек, страдающих нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом.

Фото: zdravalt.ru

Автор: vizitka01

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