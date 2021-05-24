Рубцовск: ГИМС предупреждает: вода ошибок не прощает

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24 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Отдых на водоеме является прекрасным средством укрепления здоровья человека, но только при условии соблюдения личной осторожности. Некоторые отдыхающие пытаются заплыть подальше от берега, прыгнуть в воду с возвышенности, нырнуть глубже, забывая о том, что показное удальство может обернуться трагедией.

Анализ происшествий на водных объектах показывает, что большинство несчастных случаев с людьми происходит по причине плавания в нетрезвом состоянии, ныряния в необследованных, непредназначенных местах для этой цели.

В целях предупреждения несчастных случаев с людьми на водоемах, Государственная инспекция по маломерным судам Алтайского края напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на водных объектах:

НЕ ПЛАВАЙТЕ В СОСТОЯНИИИ ОПЬЯНЕНИЯ, НЕ НЫРЯЙТЕ В НЕОБСЛЕДОВАННЫХ, НЕОБОРУДОВАННЫХ ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ МЕСТАХ НА ВОДОЕМАХ.

НЕ ЗАПЛЫВАЙТЕ ДАЛЕКО ОТ БЕРЕГА, РАСЧИТЫВАЙТЕ СИЛЫ НА ОБРАТНЫЙ ПУТЬ.

НЕ ПЕРЕОХЛАЖДАЙТЕ ОРГАНИЗМ ДЛИТЕЛЬНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ В ВОДЕ ВО ИЗБЕЖАНИЕ СУДОРОГ.

ПРОЯВЛЯЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ПЛАВАНИЯ С ПОДВОДНОЙ МАСКОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ ТРУБКОЙ.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ В ОТНОШЕНИИ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ НА ВОДОЕМАХ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА ВЗРОСЛЫХ!

К судоводителям инспекторы ГИМС обращаются с просьбой соблюдать правила пользования маломерными судами и правила охраны жизни людей на водных объектах.

В экстренных случаях звоните по телефону «112, 101».

Будьте осторожны на водоемах!

Фото: avatars.mds.yandex.net

Автор: vizitka01

ВРубцовске